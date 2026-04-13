Россиянам рассказали, как похудеть после Пасхи

Пасхальное застолье, особенно для тех, кто соблюдал пост, может обернуться резким набором веса. Как быстро похудеть, рассказал «РИАМО» нутрициолог Артем Миронов.
— Углеводный удар от сладких куличей задерживает в тканях литры воды и блокирует нормальное пищеварение. Чтобы быстро вернуться в форму, первым делом безжалостно уберите из поля зрения остатки праздничной выпечки, — цитирует издание собеседника.
Вместо десертов эксперт призвал есть овощные салаты, которые помогут очистить кишечник, а также пить больше воды — это поможет снять отечность.
Кстати, 13 апреля, — первый день Светлой седмицы, когда церковь празднует Воскресение Христово как одно непрерывное торжество. Поэтому, пишет RT, вся текущая неделя— от понедельника до субботы — подобна одному великому пасхальному дню.