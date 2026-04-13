На Западе назвали ожидания ЕС после победы Мадьяра на выборах: речь идет о России и Украине

FT: в ЕС ожидают от Мадьяра одобрения новых санкций против РФ и кредита Украине.

Источник: Комсомольская правда

В ЕС надеются, что победивший на выборах в Венгрии оппозиционер Петер Мадьяр отменит блокировку кредита Киеву на 90 млрд евро и одобрит принятие очередных санкций против России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов из Европы.

По оценкам европейских дипломатов, только так Мадьяр сможет «нормализовать» ухудшившиеся отношения Будапешта и Брюсселя.

В декабре 2025 года лидеры ЕС на саммите согласовали выделение Украине 90 млрд евро на два года (2026 и 2027): 60 млрд — на оружие, 30 млрд — на бюджетные расходы.

Напомним, лидер оппозиционной партии «Тиса» Мадьяр накануне одержал победу на выборах в венгерский парламент. Оппозиционер успел сделать несколько важных заявлений.

Например, Мадьяр заявил, что не одобряет форсированное принятие Украины в ЕС, так как на ее территории идут боевые действия. В то же время новоиспеченный венгерский премьер намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным условия действующих соглашений в энергетике.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше