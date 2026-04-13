На Западе назвали ожидания ЕС после победы Мадьяра на выборах: речь идет о России и Украине

В ЕС надеются, что победивший на выборах в Венгрии оппозиционер Петер Мадьяр отменит блокировку кредита Киеву на 90 млрд евро и одобрит принятие очередных санкций против России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов из Европы.
По оценкам европейских дипломатов, только так Мадьяр сможет «нормализовать» ухудшившиеся отношения Будапешта и Брюсселя.
В декабре 2025 года лидеры ЕС на саммите согласовали выделение Украине 90 млрд евро на два года (2026 и 2027): 60 млрд — на оружие, 30 млрд — на бюджетные расходы.
Напомним, лидер оппозиционной партии «Тиса» Мадьяр накануне одержал победу на выборах в венгерский парламент. Оппозиционер успел сделать несколько важных заявлений.
Например, Мадьяр заявил, что не одобряет форсированное принятие Украины в ЕС, так как на ее территории идут боевые действия. В то же время новоиспеченный венгерский премьер намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным условия действующих соглашений в энергетике.