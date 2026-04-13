Терапевт Лавров: сезонная аллергия может вызвать нарушение памяти и внимания

Также во время обострения аллергии может наблюдаться раздражительность и апатия.

Источник: Комсомольская правда

Человеку, страдающего от сезонной аллергии, часто бывает сложно сосредоточиться, сконцентрировать внимание и даже четко излагать мысли. Почему так происходит, рассказал в беседе с «РИАМО» врач-терапевт Максим Лавров.

— Когда пыльца попадает на слизистые, иммунная система выбрасывает в кровь гистамин и воспалительные цитокины, которые способны провоцировать нейровоспаление. В результате мысли путаются, кратковременная память дает сбои, способность концентрироваться падает, — заявил доктор.

Медик добавил, что также во время обострения аллергии может наблюдаться раздражительность и апатия, а устаревшие препараты только ухудшают ситуацию, подавляя работу центральной нервной системы.

Тем временем RT сообщил, что сотрудник с сезонной аллергией может запросить перевод на удалённую работу. Соглашение о временной удалёнке фиксируется дополнительным соглашением к трудовому договору. При отказе сотрудник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам или госинспекцию труда.