Терапевт Лавров: сезонная аллергия может вызвать нарушение памяти и внимания

Тем временем RT сообщил, что сотрудник с сезонной аллергией может запросить перевод на удалённую работу. Соглашение о временной удалёнке фиксируется дополнительным соглашением к трудовому договору. При отказе сотрудник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам или госинспекцию труда.