«Соединяю с ФСБ»: Назван топ фраз, которые используют мошенники

Аналитики определили основные фразы, которые чаще всего используют мошенники. Среди них — сообщения о, якобы, взломе «Госуслуг» и предложения перевести деньги на безопасный счет, сообщил «Газете.Ru» эксперт в области информационной безопасности Артем Жадеев.
— «Зафиксирована попытка оформления кредита, переведите деньги на безопасный счет» — безопасных счетов не существует, это термин, который используют только мошенники. «С вашего счета финансируются запрещенные организации, для разбирательства соединяю с ФСБ» — если собеседник так говорить, он пытается запугать, — предупредил специалист.
Также в топ популярных фраз попали: «Ваш аккаунт на “Госуслугах” взломан и сообщение в мессенджере со словами “это ты на фото?” и ссылкой. Переход по ссылке ведет на фишинговый сайт или запускает скачивание вируса.
Помимо прочего, мошенники нередко маскируют письма под официальную переписку. Однако, ведомства не собирают через электронную почту пароли, коды подтверждения, реквизиты банковских карт — подобные действия просто не входят в правовой механизм, передает RT.