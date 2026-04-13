Алла Пугачева возвращается в Россию

Певица Алла Пугачева может вернуться в Россию 15 апреля. Об этом сообщил продюсер артистки Сергей Дворцов в интервью «Общественной службе новостей».
По словам Дворцова, приезд Пугачевой может быть связан с празднованием ее дня рождения, а также с необходимостью решения вопросов, касающихся недвижимости и концертной деятельности. Он подчеркнул, что данная информация поступила «из первых уст».
Стоит отметить, что ранее был отменен ежегодный фестиваль поклонников артистки «Пугачевская весна». Причиной стали жалобы со стороны общественников. Продюсер проекта Андрей Краснобаев уточнил, что с требованием отменить концерт, посвященный дню рождения Пугачевой, к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. На данный момент альтернативные мероприятия не были предложены.
Таким образом, возвращение Аллы Пугачевой в Россию вызывает много вопросов и обсуждений среди ее поклонников и общественности.
Ранее певица Виктория Цыганова поддержала идею руководителя ФПБК Виталия Бородина передать ей песни Аллы Пугачевой.