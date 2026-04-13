Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич: Сербия рассчитывает получить часть российских онкопрепаратов

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия рассчитывает на получение лекарственных препаратов в рамках сотрудничества с РФ в области онкологии.

Источник: Аргументы и факты

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что сербская сторона рассчитывает на получение ряда лекарств в рамках сотрудничества с Российской Федерацией в области онкологии.

Он уточнил, что речь идёт об инновационных препаратах.

«Мы сотрудничаем с РФ и были бы весьма благодарны, если сможем получить часть лекарств, которые будут использоваться у нас. Думаю, тогда мы смогли бы в значительной степени помочь онкологическим больным — людям, страдающим раком лёгких, молочной железы, яичников, мочевого пузыря, простаты и другими заболеваниями», — сказал Вучич.

Комментарий прозвучал в эфире Радио и телевидения Сербии.

Он отметил, что работа в этом направлении продолжается.

Напомним, в Сербии заявляли, что сербская сторона и Российская Федерация ведут подготовку к использованию новейших российских разработок в онкологии.

Ранее сообщалось, что Федеральному медико-биологическому агентству одобрили клиническое применение инновационной персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины «Онкорна» в лечении пациентов с раком кишечника.

