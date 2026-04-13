Вучич: Сербия рассчитывает получить часть российских онкопрепаратов

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что сербская сторона рассчитывает на получение ряда лекарств в рамках сотрудничества с Российской Федерацией в области онкологии.
Он уточнил, что речь идёт об инновационных препаратах.
«Мы сотрудничаем с РФ и были бы весьма благодарны, если сможем получить часть лекарств, которые будут использоваться у нас. Думаю, тогда мы смогли бы в значительной степени помочь онкологическим больным — людям, страдающим раком лёгких, молочной железы, яичников, мочевого пузыря, простаты и другими заболеваниями», — сказал Вучич.
Комментарий прозвучал в эфире Радио и телевидения Сербии.
Он отметил, что работа в этом направлении продолжается.
Напомним, в Сербии заявляли, что сербская сторона и Российская Федерация ведут подготовку к использованию новейших российских разработок в онкологии.
Ранее сообщалось, что Федеральному медико-биологическому агентству одобрили клиническое применение инновационной персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины «Онкорна» в лечении пациентов с раком кишечника.