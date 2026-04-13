Турция пригрозила Израилю: Эрдоган сделал заявление о войне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может ввести свои войска в Израиль. Поводом для таких угроз стала позиция Израиля по отношению к Палестине. Эрдоган озвучил статистику, согласно которой Израиль вынудил более миллиона ливанцев покинуть свои дома, и призвал не допустить такой же ситуации по отношению к палестинцам.
«Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать», — сказал Эрдоган, его цитирует издание The Jerusalem Post.
Также Эрдоган заявил, что руководство Израиля, поддержавшее начало конфликта на Ближнем Восток, взвалило тяжелое экономическое бремя на весь мир.
Ранее в Евросоюзе заявили, что убийство сотен людей в Ливане сложно аргументировать самообороной. Глава евродипломатии Кая Каллас указала, что такие атаки Израиля ставят под угрозу перемирие.