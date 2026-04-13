Турция пригрозила Израилю: Эрдоган сделал заявление о войне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может ввести свои войска в Израиль. Поводом для таких угроз стала позиция Израиля по отношению к Палестине. Эрдоган озвучил статистику, согласно которой Израиль вынудил более миллиона ливанцев покинуть свои дома, и призвал не допустить такой же ситуации по отношению к палестинцам.