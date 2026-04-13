Турция пригрозила Израилю: Эрдоган сделал заявление о войне

Эрдоган заявил, что Турции ничто не помешает войти в Израиль.

Источник: Комсомольская правда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может ввести свои войска в Израиль. Поводом для таких угроз стала позиция Израиля по отношению к Палестине. Эрдоган озвучил статистику, согласно которой Израиль вынудил более миллиона ливанцев покинуть свои дома, и призвал не допустить такой же ситуации по отношению к палестинцам.

«Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать», — сказал Эрдоган, его цитирует издание The Jerusalem Post.

Также Эрдоган заявил, что руководство Израиля, поддержавшее начало конфликта на Ближнем Восток, взвалило тяжелое экономическое бремя на весь мир.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан высказал мнение, что после недавней агрессии против Ирана Израиль может выбрать Турцию в качестве следующего главного противника.

Ранее в Евросоюзе заявили, что убийство сотен людей в Ливане сложно аргументировать самообороной. Глава евродипломатии Кая Каллас указала, что такие атаки Израиля ставят под угрозу перемирие.