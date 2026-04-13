Умерла звезда «Волшебника страны Оз»

В Лос-Анджелесе на 95-м году жизни скончалась актриса Валери Ли, прославившаяся благодаря роли одного из жевунов в культовом фильме «Волшебник страны Оз», вышедшем в 1939 году. Валери Ли, урожденная Валери Шепард, родилась 14 декабря 1931 года в Лос-Анджелесе.
После съемок в знаменитой картине актриса продолжила свою карьеру, участвуя в нескольких короткометражных комедийных фильмах. По информации, озвученной Стивеном Коксом, единственной оставшейся в живых актрисой из основного состава «Волшебника страны Оз» является Присцилла Монтгомери Кларк, которой сейчас 96 лет.
Смерть Валери Ли стала значимой утратой для поклонников классического кино и всей индустрии. Ее вклад в кинематограф останется в памяти зрителей на долгие годы.
