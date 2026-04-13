Умерла звезда «Волшебника страны Оз»

В Лос-Анджелесе на 95-м году жизни скончалась актриса Валери Ли, прославившаяся благодаря роли одного из жевунов в культовом фильме «Волшебник страны Оз», вышедшем в 1939 году. Валери Ли, урожденная Валери Шепард, родилась 14 декабря 1931 года в Лос-Анджелесе.