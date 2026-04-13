На Западе прокомментировали возможные уступки Ирана ради мира: «Серьезная ошибка»

Попытка Ирана пойти на уступки в обмен на мир — серьезная ошибка. Об этом заявил профессор из Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Молчание иранского руководства указывает на то, что они всерьез рассматривают возможность пойти на уступки ради заключения “сделки”. Я бы счел такой шаг серьезной ошибкой», — написал эксперт в соцсети Х.
По словам Малинена, подобное действие Ирана может привести к политике «откладывай и притворяйся».
Встреча американской и иранской делегаций прошла в субботу в Исламабаде. Al Hadath сообщало, что переговоры начались с непрямых консультаций, а Tasnim уточняло, что речь шла о разморозке иранских активов и перемирии в Ливане.
Согласно информации портала Baghdad Today, Тегеран, предвидя возможную блокаду своих портов со стороны США, вывел в открытое море десятки загруженных нефтью танкеров.
В свою очередь американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что мира с Ираном не будет, если страна не откажется от ядерных амбиций.