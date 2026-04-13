Сдай липидограмму: кардиологи призывают проверять холестерин с 11 лет

Кардиологи обновили рекомендации по профилактике инфарктов. Документ опубликован в «Журнале Американского колледжа кардиологов», — пишет «Газета.ru». Главное изменение — акцент смещен на максимально раннее выявление рисков.
Врачи уверены: сердечно-сосудистые заболевания не развиваются внезапно. Патологический процесс начинается задолго до появления первых симптомов. Теперь рекомендации распространяются на более ранний возраст.
Специалисты предлагают проводить липидограмму — анализ крови на холестерин и его фракции, у детей от 9 до 11 лет. Цель — выявить семейную гиперхолестеринемию. Это наследственное нарушение липидного обмена, которое существует с рождения, но часто остается незамеченным до взрослого возраста.
Один из ключевых показателей, за которым нужно следить, — уровень липопротеинов низкой плотности. Их повышение со временем повреждает стенки сосудов и может привести к инфаркту миокарда. Чем раньше обнаружится отклонение, тем проще скорректировать состояние и избежать тяжелых последствий в будущем.
Подход к профилактике стал шире. Медики рекомендуют оценивать не только результаты анализов, но и общий профиль риска. В него входят образ жизни, наследственная предрасположенность, уровень физической активности и наличие хронического стресса.
Для жителей Волгоградской области эти данные — повод задуматься о здоровье всей семьи. Если у родственников были случаи ранних инфарктов или инсультов, стоит проверить уровень холестерина не только у себя, но и у детей школьного возраста.
