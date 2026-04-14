Что можно и нельзя делать в день Марии 14 апреля, который называют Пустые щи

Православная церковь 14 апреля вспоминает святую Марию Египетскую. В народе принято праздновать день Марии. Вместе с тем есть еще одно название — Мария-Пустые щи. Все дело в том, что к указанной дате у крестьян заканчивался зимний запас капусты.
Что нельзя делать 14 апреля.
Женщинам не следует стричь волосы. Считается, что подобным образом можно отрезать любовь. Не стоит совершать крупные покупки, так как они недолго прослужат. Не рекомендуется провоцировать скандалы, а также ссориться. Вместе с тем незамужним девушкам, которые входят в дом, нужно закрывать за собой дверь, чтобы избежать измен супругов.
Что можно делать 14 апреля.
По традиции, в названный день старались в шутку разыгрывать и обманывать людей. Так, чем больше людей сможет обмануть незамужняя девушка, тем лучше у нее окажется муж.
Согласно приметам, гроза предвещает засушливое лето. В том случае, если раскаты грома короткие и глухие, то погода будет теплой.
