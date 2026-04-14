Онколог перечислил признаки рака яичников, которым не придают значения

Рак яичников не обладает специфическими симптомами, но проявляется признаками, которые легко пропустить. Среди них, например, расстройство пищеварения, об этом рассказал «Газете.Ru» врач-онколог Алексей Румянцев.
— При раке яичников симптомы размыты: легкая тяжесть в животе, незначительные расстройства пищеварения или постепенное увеличение живота. Мы часто списываем это на общее недомогание. К тому моменту, когда симптомы становятся очевидными, процесс обычно уже запущенный, — предупреждает доктор.
Он уточнил, что средний возраст заболевших — около 60 лет. Однако есть и более молодые пациентки, что часто связано с наследственными генетическими мутациями — у них болезнь может возникнуть до 40 лет.
Среди неспецифических симптомов рака яичников врачи также отмечают изменения в обычной работе мочевого пузыря, интоксикацию, быстрое насыщение при приёме пищи, слабость и истощение. Выявить заболевание на ранних сроках помогут обследование малого таза и анализ крови на онкомаркеры, передает телеканал «Царьград».