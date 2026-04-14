Онколог перечислил признаки рака яичников, которым не придают значения

Онколог Румянцев: расстройство пищеварения может быть симптомом рака.

Источник: Комсомольская правда

Рак яичников не обладает специфическими симптомами, но проявляется признаками, которые легко пропустить. Среди них, например, расстройство пищеварения, об этом рассказал «Газете.Ru» врач-онколог Алексей Румянцев.

— При раке яичников симптомы размыты: легкая тяжесть в животе, незначительные расстройства пищеварения или постепенное увеличение живота. Мы часто списываем это на общее недомогание. К тому моменту, когда симптомы становятся очевидными, процесс обычно уже запущенный, — предупреждает доктор.

Он уточнил, что средний возраст заболевших — около 60 лет. Однако есть и более молодые пациентки, что часто связано с наследственными генетическими мутациями — у них болезнь может возникнуть до 40 лет.

Среди неспецифических симптомов рака яичников врачи также отмечают изменения в обычной работе мочевого пузыря, интоксикацию, быстрое насыщение при приёме пищи, слабость и истощение. Выявить заболевание на ранних сроках помогут обследование малого таза и анализ крови на онкомаркеры, передает телеканал «Царьград».