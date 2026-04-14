Россиянам раскрыли опасность ранних овощей и зелени

Ранние овощи или зелень могут быть опасны из-за повышенного содержания нитратов, которые используются в качестве удобрений. Об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарёва.
— Содержание нитратов зависит не только от количества удобрений, но и от особенностей самого растения. Зелень накапливает азотные соединения в листьях, поэтому наибольшее количество нитратов чаще обнаруживается в листовой зелени и раннем редисе, — отметила специалист.
Эксперт уточнила, что нитраты сами по себе не относятся к токсичным соединениям, однако в организме часть этих веществ превращается в нитриты, из-за которых снижается способность крови переносить кислород.
Телеканал «Царьград» ранее сообщил, что сразу после покупки рекомендует распаковать овощи и фрукты, промыть их и употребить в пищу. Разрешается хранить продукты в стеклянных контейнерах, но не более 2−3 дней, иначе они начинают утрачивать свои полезные свойства.