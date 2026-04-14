Солнечный обман: какая погода в Хабаровском крае 14 апреля

Утро в Хабаровском крае встречает почти по-зимнему: около нуля, а по ощущениям — до минус десяти из-за ветра. Но это тот случай, когда апрель сначала хмурится, а потом неожиданно улыбается.

14 апреля 2026 в регионе обойдётся без осадков. Днём погода в большинстве районов будет разной по настроению, но одинаково спокойной — без сюрпризов и резких поворотов.

В Хабаровске ожидается в основном солнечный день. Утром около 0 градусов, днём до +9. Ветер ощутимый, поэтому на старте дня будет казаться холоднее — до −10 по ощущениям.

В Комсомольске-на-Амуре — облачность с прояснениями. Температура поднимется до +8 градусов, ветер слабый, поэтому погода воспринимается мягче, чем в краевой столице.

В Советской Гавани день пройдёт под знаком солнца. До +9 градусов, лёгкий ветер, комфортные условия без осадков.

В Николаевске-на-Амуре весна пока осторожничает: облачно, максимум около +2 градусов. Утром морозно — до −7.

В Охотске схожая картина — облачно и прохладно. Днём не выше +2 градусов, ночью и утром сохраняется отрицательная температура.

В Чумикане облачно и ветрено. Температура поднимется до +4, но по ощущениям будет значительно холоднее — до −17 из-за ветра.

В Вяземском — один из самых тёплых сценариев: солнечно, до +10 градусов. Утром около нуля, днём комфортно.

В Бикине также солнечно и спокойно. Температура достигнет +10 градусов, ветер слабый, день будет мягким и весенним.

В целом день выглядит спокойным и даже обманчиво тёплым: солнце есть, осадков нет, но утренний холод ещё держит край за рукав. Настоящее весеннее тепло только подбирается — и уже к середине недели начнёт говорить увереннее.