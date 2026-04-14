Народный календарь. Почему на Иосифа, 17 апреля, нужно кланяться журавлям

17 апреля православные чтут память святого Иосифа Песнописца — религиозного поэта и аскета, жившего в IX веке.
В народном календаре эту дату прозвали Иосиф Песнопевец, так как считается, что в этот день начинают стрекотать сверчки и петь журавли. Именно журавлей считали главным символом этого праздника. Люди выходили на улицу, чтобы поклониться этим птицам, которые считались борцами со злом и нечистой силой.
В старину верили, что прилет журавлей означал окончательный переход на теплое время года. В народе по этому поводу сложилась поговорка: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну на крыльях приносит журавль».
Также в эту дату люди выходили смотреть, как цвете ольха. Из нее обычно делали срубы для колодца, поэтому на Иосифа ходили выбирать подходящее дерево.
Приметы погоды:
Если земля поспела — взбивай гряды.
Много паутины — к хорошему жаркому лету.
Верба зацвела — к теплому лету.
Ива распушилась — холодов больше не будет.
Именины отмечают: Георгий, Никита, Федор, Вениамин, Иосиф, Адриан, Николай.