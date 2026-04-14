Церемония вручения премии BraVo пройдет на Исторической сцене Большого театра

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Гала-концерт VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo International Professional Music Award состоится 14 апреля на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе премии.
«Грандиозное событие в мире классической музыки пройдет 14 апреля 2026 года на Исторической сцене Большого театра России. Билеты на церемонию уже в продаже на официальном сайте Большого театра. Это уникальный шанс за один вечер услышать лучших мировых исполнителей и увидеть яркие образцы академической музыки», — говорится в сообщении.
Гостями премии BraVo-2026 станут Дмитрий Маликов, Seville, Алсу, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Александр Панайотов, Настасья Самбурская, Мот, Жасмин, Александра Воробьева, Юлия Паршута и другие.
12 апреля статуэтка премии BraVo была вручена генеральному директору Государственного академического Большого театра России народному артисту РФ Валерию Гергиеву в связи с тем, что он не имеет возможности присутствовать на церемонии. Большой театр одержал победу в номинации «Концертная театральная площадка года».
Премия BraVo проводится при поддержке радиостанциии Radio Monte Carlo и на протяжении восьми лет объединяет исполнителей классической музыки из разных стран. На сцену выходят артисты оперы, балета и академической музыки из России, стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америки.
В 2025 году программа премии была расширена: наряду с классическими произведениями в нее вошли популярные композиции. В концерте прозвучали произведения Джакомо Пуччини и Генри Манчини, Джузеппе Верди и Джона Уильямса.