Касса впечатлений: фильм с Зендеей и Паттинсоном стал лучшей новинкой в кино

Подростковая мелодрама «Твое сердце будет разбито» по роману Анны Джейн потеряла лидерство в российском прокате. В минувший уикенд она уступила первую строчку бокс-офиса новому зрительскому хиту — фильму «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном. Лента дважды попала в топ — в версии с русским дубляжом и в оригинале с субтитрами. Лучшей отечественной новинкой стала картина, вдохновленная историей Белки и Стрелки, «Моя собака — космонавт». Подробнее об итогах кинопроката — в материале «Известий».
«Вот это драма!» возглавила прокат.
Лучшим релизом прошлого уикенда, по данным ЕАИС, стала нашумевшая силами промо-кампании комедия «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Они здесь играют пару, которая обручилась и готовится к торжеству. Особенно интерес подогревали их постановочные свадебные фотосессии на фоне новостей о реальной свадьбе Зендеи и ее возлюбленного «Человека-паука» Тома Холанда. В итоге «Вот это драма!» заработала около 150 млн рублей. Причем в рейтинг она попала дважды. Первую строчку бокс-офиса заняла версия с дубляжом, десятую — версия с субтитрами. Что любопытно, во втором случае среднее количество зрителей на сеанс оказалось рекордным — 43 человека (у версии с переводом — 16).
— Внимание привлекли два ярких актера в касте, Зендея и Роберт Паттинсон. Их очень любят в России, — объяснила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Плюс нетривиальный для проката жанр, в этой нише А24 уже стали форвардом. Ожидания от старта были на уровне с «Материалисткой», в итоге фильм почти в два раза опередил предшественника в первый уикенд,
По ее словам, сарафан увеличит кассу фильма минимум вдвое. Снял его Режиссер Кристоффер Боргли, известный по «Герою наших снов» с Николасом Кейджем и черной комедии «Тошнит от себя». В новой работе он уходит от классического понимания ромкома и добавляет элементы триллера. Свадьба его героев оказывается под угрозой, когда невеста рассказывает жениху о себе то, что он предпочел бы не знать.
«Вот это драма!» сместила на вторую строчку рейтинга лидера двух прошлых недель — экранизацию романа Анны Джейн «Твое сердце будет разбито». В выходные фильм заработал 106 млн рублей — это в два раза меньше, чем в предыдущий уикенд. Общие сборы подросткового хита перевалили за 700 млн рублей.
Космические новинки в кино.
Лучшей отечественной новинкой в кино стал фильм «Моя собака — космонавт». Он заработал 74 млн рублей и занял третью строчку бокс-офиса. Премьера картины состоялась в рамках культурной программы первой Недели космоса в России, а сама история вдохновлена полетом Белки и Стрелки.
— Это неплохой старт при условии, что кассу приходится делить с сиквелом «Домовенка Кузи», который спустя месяц продолжает зарабатывать и приводить зрителей в кино, — отметила Ольга Зинякова.
На четвертом месте бокс-офиса расположился как раз «Домовенок Кузя 2». За выходные картина заработала еще 44 млн рублей. В прошлый уикенд у нее было 140 млн и второе место. Замыкает пятерку российско-индийский художественный фильм Марюса Вайсберга «Королёк моей любви» с Михаилом Галустяном и Демисом Карибидисом в ролях. Музыкальная комедия сдала позиции и спустилась с третьего места на пятое, собрав 38 млн рублей. Его кассу отчасти делает поколение, которое в свое время застало волну популярности Болливуда, отметила в беседе с «Известиями» Ольга Зинякова.
— Они в кино ходят не так часто и активно — это чаще всего люди 50+. В своей нише это абсолютный хит и очень яркий и забавный эксперимент, который явно заслуживает больше внимания, — сказала эксперт.
В десятке бокс-офиса также черная комедия «Наследник» и мультфильм «Золушка. Тайна трех желаний», каждый из которых заработал около 13 млн рублей. Кроме того, место в рейтинге заняли короткометражки, с которыми в рамках предсеансового обслуживания показывают неофициальный Голливуд. Один из таких громких проектов, который сейчас идет в кино, — «Проект “Конец света” с Райаном Гослингом. По сюжету, астронавт Райленд Грейс оказывается один далеко за пределами Земли, куда отправился в поисках спасения своей планеты от катастрофы. Вскоре он встречает представителя другого вида, с которым им предстоит пройти путь вдвоем.
Несмотря на наличие громких названий в афише, посещаемость кинотеатров в прошлые выходные снизилась с 1,6 млн до 1,2 млн человек.
На этой неделе за зрителя поборются семейные комедии «Петрушка» с Никитой Кологривым и «Операция “Панда”. Дикая миссия» с Джеки Чаном. В прокат также выйдет психологический триллер «Гуру» с Пьером Нинэ в роли коуча по личностному росту и взаимоотношениям.