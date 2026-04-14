Дембельские аккорды: как «Известия» попали на первые концерты мирового тура BTS

Концерт прошел так же ярко. Но если сравнивать впечатления, полученные в вип-зоне и на трибунах, то разница есть. И даже не в том, что в первом случае ты ближе к сцене и кумирам, а в атмосфере и энергетике. В вип-зоне зрители прыгали, танцевали, кричали. На трибунах смотреть можно было только сидя. Если кто-то вставал, охрана тут же просила занять место. Из-за этого ощущалась некоторая зажатость зрителей: они не танцевали, только лишь качали лайтстиками и иногда подпевали. В итоге в полной мере прочувствовать масштаб события мне удалось в первый день, когда была возможность отдать всю свою энергию.