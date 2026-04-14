Дембельские аккорды: как «Известия» попали на первые концерты мирового тура BTS

В Южной Корее стартовал мировой тур популярнейшей кей-поп группы BTS. Коллектив вернулся на сцену после паузы в четыре года из-за прохождения всеми участниками службы в армии. Три первых стадионных шоу команда дала в Кояне (город-спутник Сеула) и представила фанатам со всего мира свой новый альбом Arirang, который сейчас возглавляет чарт Billboard 200. Как прошли концерты при отсутствии базовой системы безопасности, почему покупка билетов стала настоящей битвой и как можно было попасть на закрытую репетицию коллектива — в эксклюзивном репортаже специального корреспондента «Известий».
Почему так сложно купить билет на BTS.
Фанаты кей-поп индустрии знают, что покупка билетов на концерт корейской группы — сложнейший квест. Нужно пройти многоступенчатую систему: приобрести мембершип (членство в фан-клубе), зарегистрироваться и пройти верификацию на специальном корейском сайте по продаже билетов, отстоять многотысячную очередь в день предпродаж. При этом, платформа часто «выкидывает» иностранных пользователей, после чего в очередь нужно вставать заново.
Мне повезло — я была в списке из 150 тыс. человек и смогла урвать билет в самый дальний от сцены сектор на концерт 12 апреля. Но так, как я шесть лет мечтала попасть на BTS и увидеть участников поближе, то купила еще один на 11 апреля — уже категории вип. Она — самая желанная для фанатов. Такой билет позволяет не только быть прямо у сцены, но и открывает доступ на закрытую репетицию за несколько часов до старта концерта. На саундчеке айдолы (участники кей-поп-групп) в непринужденной атмосфере исполняют несколько песен и общаются со зрителями.
Вторая категория проходок — стандарт. Это места на трибунах. Они дальше от сцены, но зато их реалистичнее приобрести самостоятельно, а не через перекупщиков. Спекулянты продают билеты, которые официально стоят в среднем от 10 до 15 тыс. рублей, в десять раз дороже.
Как попасть на репетицию BTS.
Первый концерт мирового тура BTS состоялся 9 апреля. Свои коррективы внесла погода — весь день шел сильный дождь. Стадион открытый, поэтому зрителям выдали дождевики, а программу упростили: убрали хореографию, чтобы никто из артистов не травмировался, так как вся сцена была залита водой.
В день второго шоу 11 апреля погода была более благосклонна — тучи сменило солнце. На метро путь из Сеула до стадиона в Кояне занял около 50 минут. Он находится у станции Дэхва (Daehwa). Всё вокруг там пестрело плакатами и билбордами, посвященными BTS.
К самой арене выстроилась очередь фанатов из разных стран — всего концерт посетило около 50 тыс. человек. По случаю одни надели мерч, другие — традиционный костюм ханбок. Главным же аксессуаром стали лайтстики — светящиеся фонарики. Для поклонников это что-то вроде обряда посвящения — если он у тебя есть, ты настоящий арми (так называется сообщество фанатов BTS). Во время шоу лайтстики создают отдельное световое представление.
На стадион я приехала к 13 часам и сразу направилась в зону выдачи билетов. Там уже была большая очередь, но она двигалась быстро. Для получения проходки необходимо было иметь при себе номер мембершиба, загранпаспорт и билет, который после покупки появляется на корейском сайте продаж. После проверки всех документов мне выдали саундчек-браслет и вип-бейдж. Вторая очередь — зона для всех зрителей, где можно было получить подарок: набор эксклюзивных карточек. Весь процесс занял меньше часа.
Вход на стадион для владельцев вип-билета открыли в 14:00. Через полтора часа начался саундчек. Как большому поклоннику творчества ребят, мне было сложно поверить глазам и принять мысль, что они настоящие и прямо передо мной. Конструкция сцены круговая с четырьмя языками, куда выходили музыканты. Это позволило каждому фанату увидеть группу, с какой стороны от подиума он бы ни находился.
Ребята спели несколько треков, подурачились и пообщались с залом. Сейчас это большие звезды, но вели они себя скромно. Репетиция заняла всего около 20 минут. Может показаться, что этого мало, но для фаната — достаточно.
После оставалось время, чтобы выйти поесть или погулять. Единственное, что смутило, — система безопасности. Не было рамок металлодетектора, никто не проверял сумки. На стадион запрещено было проносить камеры, штативы и любую другую технику. Однако, многие фанаты прошли с большими объективами.
Концерт начался в 19 часов. Старт ему дали шоу фейерверков и танцевальные номера. BTS выложились на максимум: исполняли сложную хореографию, пели как старые хиты, так и новые треки из альбома Arirang, общались с фанатами. Поклонники танцевали, тянулись руками к сцене, многие плакали. За два с половиной часа прозвучало более двадцати песен, а финал вновь сопровождал фейерверк.
После окончания концерта участники вип-зоны ждали около получаса возможности покинуть стадион, так как каждый сектор выходит по очереди: сначала трибуны второго этажа, далее третьего, и только после танцпол. Благодаря этой системе удалось избежать столпотворения в метро.
Танцы в вип-зоне и бдительная охрана на трибунах.
На следующий день — 12 апреля — я снова отправилась на концерт BTS. Уже в качестве обладателя стандартного билета, который дает доступ только на само шоу. Я приехала за три часа до начала, чтобы снова пройти знакомый путь — от получения браслета и подарков до прохода на стадион.
Двери для зрителей открыли за два часа. У меня было место на трибуне третьего этажа, но даже с высоты вид был потрясающим — охватывал всю арену, сцену и экраны.
Концерт прошел так же ярко. Но если сравнивать впечатления, полученные в вип-зоне и на трибунах, то разница есть. И даже не в том, что в первом случае ты ближе к сцене и кумирам, а в атмосфере и энергетике. В вип-зоне зрители прыгали, танцевали, кричали. На трибунах смотреть можно было только сидя. Если кто-то вставал, охрана тут же просила занять место. Из-за этого ощущалась некоторая зажатость зрителей: они не танцевали, только лишь качали лайтстиками и иногда подпевали. В итоге в полной мере прочувствовать масштаб события мне удалось в первый день, когда была возможность отдать всю свою энергию.
Ближайшие концерты BTS состоятся в Токио 17 и 18 апреля. Мировой тур группы продлится год и завершится в марте 2027-го в Маниле.
Автор — блогер и редактор телеграм-канала про дорамы и азиатскую поп-культуру eat, sleep & kdrama Яна Фелтон.