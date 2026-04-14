Календарь на 14 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

14 апреля православные верующие чтят память преподобной Марии Египетской, жившей в V веке. Согласно преданию, в 12 лет Мария покинула отчий дом и ушла в Александрию, где сделалась блудницей. Однажды вместе с группой паломников она попала в Иерусалим и попыталась попасть в храм Гроба Господня, но почувствовала, что не может сдвинуться с места — ей препятствует неведомая сила. Осознав свое грехопадение, Мария начала молиться перед иконой в притворе храма. В итоге ей удалось войти внутрь. После этого Мария Египетская приняла причастие и уединилась в пустыне, где прожила в молитвах и посте 47 лет. Она считается образцом абсолютного покаяния.