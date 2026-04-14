Более 1,2 млн россиян привились от клещевого энцефалита в 2026 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Число сделавших прививку от клещевого вирусного энцефалита россиян в 2026 году превысило 1,2 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 6 тыс. человек в связи с укусами клещей. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
В ведомстве подчеркнули, что зимне-весенний период 2026 года на большей части территории страны был благоприятен для сохранения численности клещей. С конца марта наблюдается сезонный рост числа обращений населения по поводу укусов.
В целях профилактики проводится акарицидная обработка территорий: в 30 регионах России обработано свыше 4,3 тыс. гектаров.
Роспотребнадзор напоминает, что важно не забывать об индивидуальной защите от клещей — использовании репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также ношении специальной защитной одежды. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.