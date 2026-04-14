Госдума обсудит законопроект о защите арестованных за рубежом россиян

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит законопроект об использовании Вооруженных сил РФ для защиты граждан РФ в случае их ареста иностранными судами, а также законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов для детей.
Законопроект, которым предлагается разрешить использовать российскую армию для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств, будет рассмотрен в первом чтении. Автором документа выступило правительство РФ. Согласно действующим нормам, президент России имеет возможность привлекать вооруженные силы страны для выполнения задач не по их предназначению. Авторы инициативы предлагают установить, что глава государства в том числе сможет направлять формирования ВС РФ для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия России.
Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, западная система правосудия себя окончательно дискредитировала и «фактически перестала существовать». «Вместо верховенства закона — грубейшее вмешательство в дела суверенных государств, нарушения международных норм и правил, сопровождающиеся незаконным преследованием людей. В этих условиях важно сделать все для защиты наших граждан за рубежом, в том числе от неправомерных посягательств на их права и свободу», — подчеркивал он.
Во втором чтении будет рассмотрен законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей. Документ был инициирован правительством РФ. Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», предусмотрев возможность государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в полном размере. Сейчас предусмотрено полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, при этом указанная норма не распространяется на анимацию.
Депутаты также рассмотрят во втором чтении законопроект о защите от сокращения на работе граждан, призванных для участия в СВО на военную службу в ходе мобилизации или заключивших в этот период контракт. Законопроект был внесен членами комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов во главе с председателем Ярославом Ниловым. Изменения коснутся Трудового кодекса РФ. Участники СВО получат преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата работников.
Страхование электронных кошельков.
Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, который включает в систему страхования вкладов также и электронные денежные средства (электронные кошельки). Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.
Электронные деньги, посредством которых ведутся расчеты через карты и электронные кошельки, стали повседневной практикой для миллионов граждан и компаний, но действующее законодательство формально не относит электронные денежные средства к объектам страховой защиты, указал ранее в своем телеграм-канале один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Законопроект устраняет этот пробел. Предлагаем распространить на электронные денежные средства гарантии системы страхования вкладов — по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов», — пояснил он. При этом страховая защита не будет распространяться на анонимные электронные кошельки. Застрахованы будут остатки электронных денежных средств на счете, владелец которого прошел идентификацию или упрощенную идентификацию, уточнил Аксаков.