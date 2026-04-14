Госдума обсудит законопроект о защите арестованных за рубежом россиян

Депутаты также рассмотрят во втором чтении законопроект о защите от сокращения на работе граждан, призванных для участия в СВО на военную службу в ходе мобилизации или заключивших в этот период контракт. Законопроект был внесен членами комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов во главе с председателем Ярославом Ниловым. Изменения коснутся Трудового кодекса РФ. Участники СВО получат преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата работников.