Умерла Валери Ли, актриса из «Волшебника из страны Оз»

Актриса Валери Ли умерла в Лос-Анджелесе. Она известна тем, что сыграла жевуна — представителя одного из вымышленных народов в фильме-сказке «Волшебник из страны Оз». Речь идёт об экранизации, которая вышла в 1939 году.
Ли вместе с другими жевунами исполняла танец для Дороти — главной героини фильма. Персонаж Ли был одет в платье и шляпу розовых и лиловых тонов. Эту роль Валери Ли сыграла, когда ей было семь лет.
Сообщается, что актриса скончалась в возрасте 95 лет. Об этом информирует издание The Hollywood Reporter. В публикации сказано, что после смерти Ли в живых осталась лишь одна актриса из этой картины −96-летняя Присцилла Монтгомери Кларк.
