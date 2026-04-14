Нижегородское «Торпедо» проиграло «Металлургу» в третьем матче серии 13 апреля

Нижегородский ХК «Торпедо» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в третьем матче серии в ¼ финала Кубка Гагарина КХЛ. Встреча прошла 13 апреля в Нижнем Новгороде.
В первом периоде хозяевам удалось открыть счет мачта — автором шайбы стал Алексей Кручинин. Однако во втором периоде гости забросили в ворота «Торпедо» четыре шайбы. Уже в конце встречи нижегородцам удалось довести счет только до 2:4 — Василий Атанасов поразил ворота соперников на 59-й минуте.
Сейчас счет в серии — 0:3 не в пользу нижегородцев. Следующий матч пройдет 15 апреля в КРК «Нагорный».
