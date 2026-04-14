Премьер Испании Санчес поддержал папу римского на фоне критики от Трампа

Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал папу римского Льва XIV на фоне критики со стороны президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
«Кто сеет ветер — пожнёт бурю. Пока одни сеют войны по всему миру, Лев XIV сеет мир с мужеством и отвагой. Для нас будет честью принять его в Испании в ближайшие недели», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Напомним, Трамп в своей соцсети Truth Social назвал понтифика «слабым в вопросах преступности и внешней политики». Президент США заявил, что если бы не его президентство, уроженца Соединённых Штатов бы не избрали папой.
Шеф Пентагона Пит Хегсет назвал операцию против Ирана битвой «во имя Иисуса Христа». После этого Лев XIV осудил министра войны за эти слова. В конце марта папа римский Лев XIV также обращался к Трампу с просьбой прекратить операцию против Ирана.
Ранее сообщалось, что в Ватикане назвали признаком бессилия критику США в адрес папы римского.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.