В Эрмитаже обсудили новые модели взаимодействия между культурой и бизнесом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Участники форума-фестиваля «День Мецената» в Государственном Эрмитаже обсудили новые формы взаимодействия между учреждениями культуры, бизнесом и некоммерческим сектором. Об этом сообщили в оргкомитете форума-фестиваля.
«Центральной темой обсуждения стали новые модели взаимодействия между культурными институциями, бизнесом и некоммерческим сектором. Участники отметили, что меценатство сегодня трансформируется в систему партнерств, основанную на взаимной ответственности и совместном формировании культурной повестки», — говорится в сообщении.
По словам генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, участниками форума стали компании, которые умеют находить и эффективно использовать ресурсы. «Мы внимательно следим за деятельностью благотворительных организаций и заинтересованы в вашем успехе и вашей поддержке. У Эрмитажа есть проекты, которые могли бы украсить каждого дарителя», — сказал он.
Участники форума — представители крупнейших компаний, благотворительных фондов и культурных институций — отмечали, что благодаря новым формам взаимодействия искусство способно стать инструментом развития региона, сообщества и самого бизнеса.
«Мы уже прошли этап, когда меценатство воспринимается как просто поддержка. Сегодня это совместная работа и ответственность за результат. Когда музей, бизнес и НКО действительно становятся партнерами, появляются не разовые проекты, а изменения, которые остаются в городе надолго и начинают влиять на жизнь горожан», — сказала соучредитель и генеральный директор благотворительного фонда «Доброта Севера», член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.
