Лавров и Аракчи провели телефонный разговор после переговоров в Исламабаде

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой дипломатического ведомства Ирана Аббасом Аракчи детали ирано-американской встречи. Она прошла в столице Пакистана — Исламабаде — 11 апреля. Об этом сообщает российский МИД.
В ходе телефонного разговора Арагчи сообщил Лаврову детали прошедших 11 апреля в Исламабаде переговоров между Ираном и США.
В беседе с Арагчи Лавров также одобрил настрой Ирана на дальнейшую дипломатическую работу и поиск компромиссов. «Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооруженной конфронтации, вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса», — говорится в сообщении российского МИД.
Ранее российский глава МИД заявил, что Россия по-прежнему готова способствовать разрешению кризиса вокруг Ирана.