Лавров и Аракчи провели телефонный разговор после переговоров в Исламабаде

Главы МИД РФ и Ирана обсудили переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой дипломатического ведомства Ирана Аббасом Аракчи детали ирано-американской встречи. Она прошла в столице Пакистана — Исламабаде — 11 апреля. Об этом сообщает российский МИД.

В ходе телефонного разговора Арагчи сообщил Лаврову детали прошедших 11 апреля в Исламабаде переговоров между Ираном и США.

В беседе с Арагчи Лавров также одобрил настрой Ирана на дальнейшую дипломатическую работу и поиск компромиссов. «Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооруженной конфронтации, вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса», — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее российский глава МИД заявил, что Россия по-прежнему готова способствовать разрешению кризиса вокруг Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше