Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством укусов клещей

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. С начала сезона в медицинские организации обратились более 6 тысяч россиян в связи с укусами клещей, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
«Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
В ведомстве дополнили, что зимне‑весенний период 2026 года на большей части территории страны был благоприятен для сохранения численности клещей. С начала сезона в медицинские организации обратились более 6 тысяч россиян в связи с укусами клещей.
На текущий момент более 1,2 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. В целях профилактики проводится акарицидная обработка территорий: в 30 регионах России обработано свыше 4,3 тысячи гектаров.
«Роспотребнадзор напоминает, что важно не забывать об индивидуальной защите от клещей — использовании репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также ношении специальной защитной одежды. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация», — подытожили в Роспотребнадзоре.