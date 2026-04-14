С 1 мая повысят зарплаты специалистам в нескольких сферах. Кого не хватает на рынке и кому увеличат оклады

— Один из вызовов для растущего предприятия в оконной индустрии — кадровый дефицит. Кроме комплексной модернизации и прозрачного подхода в позиционировании в прошлом году для всех сотрудников мы подняли зарплату в среднем на 16−17%. В среднем замерщик может зарабатывать от 300 тысяч. Мы стараемся обеспечить положительный прирост в оплате труда простых рабочих профессий, таких как монтажники, грузчики, сборщики ПВХ. В общем, перспективу видим именно в том, чтобы поддерживать высокопрофессиональных специалистов, от которых зависят производственные процессы, — рассказал руководитель отдела маркетинга и рекламы компании — производителя оконных систем Melke и ГК «Пластика окон» Никита Петюшин.