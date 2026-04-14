Синоптики спрогнозировали первую весеннюю грозу в Москве 14 апреля

«Во вторник ждём в столичном регионе ухудшение погоды: дождь и понижение температуры воздуха. Вместе с непогодой ожидается и первая весенняя гроза», — пояснила метеоролог.
Она отметила, что после долгой сухой погоды дожди благоприятно скажутся на состоянии воздуха. Согласно народным поверьям, ранний гром весной предвещает дождливое и холодное лето, однако метеорологи не находят этому подтверждения. Из-за потепления климата число опасных погодных явлений, включая грозы, увеличивается, и ранние весенние грозы — наглядное тому подтверждение.
Ранее москвичей призвали не ждать скорой зелени. Апрель остаётся самым переменчивым месяцем года. В это время тёплые периоды легко сменяются возвратами холода, поэтому строить слишком смелые ожидания на середину весны не стоит.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.