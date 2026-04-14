Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спикер парламента Словении пообещал провести референдум о выходе страны из НАТО

О планах организовать референдум по вопросу о выходе Словении из состава Североатлантического альянса сообщил в понедельник, 13 апреля, председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении, лидер партии «Правда» Зоран Стеванович.

— У меня нет пророссийских взглядов, только прословенские. Мы говорим, что Словения должна вести политику самостоятельно. Мы против вмешательства в иностранные военные и дипломатические споры, потому что Словения никогда не получает от этого выгоды. Мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО, и мы проведем этот референдум, — заявил он в интервью для Радио и телевидения Словении.

Политик сообщил о готовности сотрудничать «со всеми странами мира, особенно с великими державами», но добавил, что это сотрудничество никогда не должно означать подчинение.

— Хорошие отношения со всеми, но в интересах Словении, — подчеркнул Стеванович.

Ранее он объявил о планах посетить Москву. Политик сообщил, что в его рабочем графике также намечены поездки в Скопье и Копенгаген.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше