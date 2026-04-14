Спикер парламента Словении пообещал провести референдум о выходе страны из НАТО

О планах организовать референдум по вопросу о выходе Словении из состава Североатлантического альянса сообщил в понедельник, 13 апреля, председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении, лидер партии «Правда» Зоран Стеванович.
— У меня нет пророссийских взглядов, только прословенские. Мы говорим, что Словения должна вести политику самостоятельно. Мы против вмешательства в иностранные военные и дипломатические споры, потому что Словения никогда не получает от этого выгоды. Мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО, и мы проведем этот референдум, — заявил он в интервью для Радио и телевидения Словении.
Политик сообщил о готовности сотрудничать «со всеми странами мира, особенно с великими державами», но добавил, что это сотрудничество никогда не должно означать подчинение.
— Хорошие отношения со всеми, но в интересах Словении, — подчеркнул Стеванович.
Ранее он объявил о планах посетить Москву. Политик сообщил, что в его рабочем графике также намечены поездки в Скопье и Копенгаген.