Рейтинг WTA с участием казахстанских теннисисток резко изменился

Как пишет sportarena.kz, женская теннисная ассоциация (WTA) обновила топ игроков, где Елена Рыбакина располагается на второй строчке (8108 очков).
Казахстанская ракетка проигрывает 2917 баллов первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси (11025 очков). Американка Коко Гауфф (7278 очков) — третья.
Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева опустилась на три строчки и стала 77-й (893 очка).
В рейтинге WTA до сих пор сохранены очки объявившей о завершении карьеры Зарины Дияс (213 очков). Зарина на 309-й позиции. Жибек Куламбаева прыгнула сразу на девять ступеней вверх. Сейчас она 397-я ракетка мира (152 очка).
