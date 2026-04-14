Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане чиновник перечислил более 300 млн рублей пострадавшим от подтоплений

Глава республики Сергей Меликов сообщил, что благотворительные организации через приложение Tooba также собрали более 700 млн рублей.

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутат регионального парламента Дагестана Магомед Садулаев более 330 млн рублей перечислил для пострадавших от подтоплений жителей Дагестана. Об этом на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС в регионе с участием главы республики Сергея Меликова, заместителя полпреда президента в СКФО Магомеда Рамазанова и замминистра МЧС России Алексея Кострубицкого заявил заместитель председателя Народного собрания республики Юрий Левицкий.

«Депутат парламента республики Магомед Садулаев выделил более 330 млн рублей пострадавшим от подтоплений», — сказал Левицкий.

Глава республики Сергей Меликов на совещании заявил, что благотворительные организации через приложение Tooba собрали более 700 млн рублей для пострадавших от подтоплений жителей Дагестана.

Ранее спикер парламента республики Заур Аскендеров заявил, что восстановит 20 домов, которые пострадали в результате наводнения в селении Мамедкала.

