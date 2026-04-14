В Дагестане чиновник перечислил более 300 млн рублей пострадавшим от подтоплений

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутат регионального парламента Дагестана Магомед Садулаев более 330 млн рублей перечислил для пострадавших от подтоплений жителей Дагестана. Об этом на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС в регионе с участием главы республики Сергея Меликова, заместителя полпреда президента в СКФО Магомеда Рамазанова и замминистра МЧС России Алексея Кострубицкого заявил заместитель председателя Народного собрания республики Юрий Левицкий.