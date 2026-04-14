В Дагестане чиновник перечислил более 300 млн рублей пострадавшим от подтоплений

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутат регионального парламента Дагестана Магомед Садулаев более 330 млн рублей перечислил для пострадавших от подтоплений жителей Дагестана. Об этом на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС в регионе с участием главы республики Сергея Меликова, заместителя полпреда президента в СКФО Магомеда Рамазанова и замминистра МЧС России Алексея Кострубицкого заявил заместитель председателя Народного собрания республики Юрий Левицкий.
Глава республики Сергей Меликов на совещании заявил, что благотворительные организации через приложение Tooba собрали более 700 млн рублей для пострадавших от подтоплений жителей Дагестана.
Ранее спикер парламента республики Заур Аскендеров заявил, что восстановит 20 домов, которые пострадали в результате наводнения в селении Мамедкала.