ВЦИОМ: почти половина россиян замечает рост числа одиноких людей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Почти половина россиян (45%) заявляет, что за последние пять лет число одиноких людей в их городе или селе увеличилось. Таковы данные исследования Аналитического центра ВЦИОМ, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Почти половина россиян замечают рост числа людей, живущих в одиночку (45%, плюс пять процентных пунктов к 2025 году)», — отмечается в материалах центра ВЦИОМ.
Согласно исследованию, острее других тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока (58% и 55% соответственно), а также женщины (50% против 40% у мужчин). В целом по стране доля тех, кто фиксирует рост одиночных домохозяйств, превалирует за все время измерений (с 2010 года).
Председатель Научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов пояснил, что социологи видят две глобальные причины этого явления: второй демографический переход, связанный со снижением рождаемости и кризисом традиционной семьи, а также институционализированный индивидуализм, когда каждый человек вынужден выстраивать жизненную траекторию самостоятельно под влиянием современных институтов — от трудового договора до индивидуальных пенсионных баллов.
Опрос проведен 2 апреля 2026 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.