Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: блокада Ормузского пролива усугубит ситуацию с нефтью

Блокада Соединёнными Штатами Ормузского пролива увеличит цены на нефть, заявил член конституционного комитета СФ Алексей Пушков.

Источник: Аргументы и факты

Блокада Соединёнными Штатами Ормузского пролива увеличит стоимость нефти, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Американская блокада, если будет эффективной, перекроет поступления на рынки ещё и 1,5 миллиона баррелей иранской нефти в день, что только усугубит ситуацию и ещё больше взвинтит цены. Сегодня она составила 103,48 доллара за баррель, что примерно на 40 процентов превышает довоенную цену», — написал он в Telegram.

По словам Пушкова, конфликт «подрывает глобальный рынок нефти».

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о морской блокаде Ирана. Ограничения вступили в силу 13 апреля, они распространяются на все суда, входящие в иранские порты и выходящие из них.

По информации журналистов, авианосец Военно-морских сил Соединённых Штатов USS Abraham Lincoln вошёл в воды Оманского залива и находится в 200 километрах к югу от побережья Ирана.

По данным The Wall Street Journal, Иран сохранил большинство кораблей для контроля над Ормузом.

