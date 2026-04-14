Пушков: блокада Ормузского пролива усугубит ситуацию с нефтью

Блокада Соединёнными Штатами Ормузского пролива увеличит стоимость нефти, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Американская блокада, если будет эффективной, перекроет поступления на рынки ещё и 1,5 миллиона баррелей иранской нефти в день, что только усугубит ситуацию и ещё больше взвинтит цены. Сегодня она составила 103,48 доллара за баррель, что примерно на 40 процентов превышает довоенную цену», — написал он в Telegram.
По словам Пушкова, конфликт «подрывает глобальный рынок нефти».
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о морской блокаде Ирана. Ограничения вступили в силу 13 апреля, они распространяются на все суда, входящие в иранские порты и выходящие из них.
По информации журналистов, авианосец Военно-морских сил Соединённых Штатов USS Abraham Lincoln вошёл в воды Оманского залива и находится в 200 километрах к югу от побережья Ирана.
По данным The Wall Street Journal, Иран сохранил большинство кораблей для контроля над Ормузом.