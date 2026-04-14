Стала известна сумма ущерба от бомбардировок США и Израиля по Ирану

«Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.
По словам Мохаджерани, экономический блок кабмина уточнит цифры в несколько этапов: сначала оценит прямой ущерб зданиям, затем — потери бюджета и последствия простоя промышленности.
Собеседница агентства также уточнила, что иранская делегация на переговорах, в том числе недавних в Исламабаде, обсуждает вопрос о военных репарациях со стороны США.
Тем временем главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор после переговоров в Исламабаде. Тогда Лавров отметил готовность России способствовать разрешению кризиса вокруг Ирана.