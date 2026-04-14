Ядовитые пауки атакуют британцев: число госпитализаций из-за укусов увеличилось вдвое

В Англии выросло количество госпитализаций из-за укусов пауков. За последние 10 лет отмечается более чем двукратный рост, информирует издание Independent, ссылаясь на статистику Национальной службы здравоохранения.
Сообщается, что в 2015 году подобных случаев зарегистрировано 47, а в 2025 — уже около ста. Эксперты отмечают стремительное распространение на территории Великобритании пауков рода Steatoda, так называемых ложных чёрных вдов. Эколог Клайв Хэмблер из Оксфордского университета указывает именно на этих пауков как на причину роста числа серьёзных реакций на укусы. В то же время зоолог Мишель Дюгон считает, что рост госпитализаций объясняется повышенным вниманием к теме как врачей, так и прессы, а профессор Адам Харт утверждает, что укусы этих пауков проходят легко в большинстве случаев.
