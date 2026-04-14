14 апреля в календаре: день медицинской службы УИС, квантовый день и Светлый вторник

Разливаются воды — травы будет много. Глухие и короткие громовые раскаты слышатся — в ближайшие дни погода будет солнечной и теплой. Бурное половодье — рыбалка будет удачной. Гроза в этот день — лето будет засушливым. Вода идет в ясные ночи — к погожей уборке. Если разлив на Марью, то травы будет много и ранний покос; если вода идет в ясные ночи — погожий урожай и хорошая уборка. Ранний вылет пчел — к красной весне. Скот сильно ревет — к непогоде. Молния на закате — к скорому дождю. Если слышится короткий редкий гром, как бы за лесом обухом топора ударяют по дереву, то ожидай погоду теплую и солнечную. Синие облака в апреле — к теплу и дождю. Если к этому дню на реке льда нет, или он остался на берегу — значит, год будет тяжелым. Ночью звезд не видно — потеплеет. Быстро лед сходит — год будет легкий, хороший. Гуси и утки прилетели раньше — потеплеет, если птиц долго нет — холода еще продержатся. Если ранней весной молнии сверкают без грома — к сухому лету.