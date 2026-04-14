14 апреля в календаре: день медицинской службы УИС, квантовый день и Светлый вторник

День воздушных шаров День хрюкочущих зелюков День «Посмотри на небо» Международный день внезапного смеха День «Достигни большего» Славянский день Семаргла День чизкейка с печеньем «Орео» Всемирный квантовый день День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ День независимости студенчества Среднего Урала Всемирный день болезни Шагаса Светлый вторник День памяти преподобной Марии Египетской Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Шуйская День памяти преподобного Евфимия Суздальского.
Именины.
Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.
Марья Пролубница.
В этот день церковь чтит память преподобной Марии Египетской — христианской святой, которая считается покровительницей кающихся женщин. Мария родилась в Египте в середине 5 века. В возрасте 12 лет она покинула родителей и ушла в Александрию, где стала блудницей.
Однажды она попыталась войти в храм Гроба Господня вместе с группой паломников, но какая-то сила удерживала ее и не впускала внутрь. Тогда Мария осознала свое падение и стала молиться перед иконой Богородицы, находившейся в притворе храма. После этого она свободно вошла в храм. Вскоре после этого Мария приняла причастие и поселилась в пустыне, где прожила 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах.
К Марии Египетской в народе было принято обращаться за защитой от сглаза и дурного слова. Также считалось, что женщине или девушке в этом мог поспособствовать такой прием: нужно было, погладив себя рукой по заду, затем потереть той же рукой по лицу.
Пустые щи на Марию поминали не случайно. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах, в которых «ложка стоит», приходилось только мечтать. Не зря говорили: «Захотел ты в апреле кислых щей!». Приходила пора варить апрельские щи — пустые, жидкие, служившие поводом для шуток: «Щи — хоть портянки полощи». В такой суп за неимением капусты обычно клали крапиву и щавель, которые как раз начинали зеленеть.
О том, какими будут травы летом, тоже можно было узнать на Марию Египетскую. Если вода широко разольется — то луга будут зелеными и буйными. Также смотрели на реки: если лед сходит легко и быстро — то весь год будет легким, хорошим. Если же образуются ледяные заторы — год выдастся тяжелым. В любом случае, подо льдом реки уже не останутся: «Лед ломается хрясно — ходить опасно».
События.
1611 год — впервые в истории использовано слово «телескоп».
1618 год — основан город Новокузнецк.
1801 год — Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах.
1848 год — в России создан секретный цензурный комитет для «надзора за духом и направлением печатаемых произведений».
1908 год — вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон».
1923 год — в СССР основано крупнейшее в мире научное издательство «Наука».
1927 год — в Швеции выпущен первый автомобиль «Вольво».
1929 год — в Монте-Карло проведен первый Гран-при Монако.
1945 год — в Москве основан Главный ботанический сад Академии наук СССР.
1961 год — в Советском Союзе учреждено звание «Летчик-космонавт СССР».
1975 год — на референдуме в гималайском княжестве Сикким большинство населения проголосовало против независимости и за присоединение к Индии.
1983 год — первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании.
1988 год — подписание международных Женевских соглашений о политическом урегулировании в Афганистане.
1991 год — из Музея Ван Гога было похищено 20 картин на $500 млн.
1994 год — в Ираке сбиты два американских вертолёта Black Hawk, 26 погибших.
1998 год — в Екатеринбурге разогнаны около 4 000 студентов, протестовавших против реформы образования.
2003 год — американцы в Багдаде захватили лидера Палестинского фронта освобождения Абу Аббаса.
2022 год — потопление крейсера «Москва».
2023 год — в России вступил в силу ФЗ № 127-ФЗ 2023 года, также известный как «закон об отмене повесток».
В этот день родились.
Христиан Гюйгенс (1629 — 1695 г.), нидерландский математик, физик, астроном, изобретатель.
Денис Фонвизин (1745 — 1792 г.), русский писатель, автор комедий.
Евгений Оболенский (1796 — 1865 г.), русский князь, декабрист.
Петр Столыпин (1862 — 1911 г.), русский государственный деятель, инициатор аграрной реформы.
Виктор Борисов-Мусатов (1870 — 1905 г.), русский живописец.
Клер Виндзор (1892 — 1972 г.), американская актриса немого кино.
Лидия Вертинская (1923 — 2013 г.), советская и российская актриса, художник.
Валерий Брумель (1942 — 2003 г.), советский легкоатлет, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР.
Пётр Мамонов (1951 — 2021 г.), российский рок-музыкант, актёр, поэт, радиоведущий.
Алексей Лебедь (1955 —2019 г.), российский политик, депутат Госдумы, член Совета Федерации.
Юкихиро Мацумото (1965 г.), японский программист, создатель языка программирования Ruby.
Андрей Воробьёв (1970 г.), российский государственный и политический деятель, губернатор Московской области.
Василий Орлов (1975 г.), российский политик, губернатор Амурской области.
Кристина Асмус (1988 г.), актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая.
Народные приметы.
Разливаются воды — травы будет много. Глухие и короткие громовые раскаты слышатся — в ближайшие дни погода будет солнечной и теплой. Бурное половодье — рыбалка будет удачной. Гроза в этот день — лето будет засушливым. Вода идет в ясные ночи — к погожей уборке. Если разлив на Марью, то травы будет много и ранний покос; если вода идет в ясные ночи — погожий урожай и хорошая уборка. Ранний вылет пчел — к красной весне. Скот сильно ревет — к непогоде. Молния на закате — к скорому дождю. Если слышится короткий редкий гром, как бы за лесом обухом топора ударяют по дереву, то ожидай погоду теплую и солнечную. Синие облака в апреле — к теплу и дождю. Если к этому дню на реке льда нет, или он остался на берегу — значит, год будет тяжелым. Ночью звезд не видно — потеплеет. Быстро лед сходит — год будет легкий, хороший. Гуси и утки прилетели раньше — потеплеет, если птиц долго нет — холода еще продержатся. Если сегодня произошел большой разлив — значит, рыбы и травы будет много. Скотина громко ревет — жди непогоды. Если ранней вес ной молнии сверкают без грома — к сухому лету. Пчелы рано вылетели — весна будет теплой. Короткий редкий гром, как будто обухом топора по дереву ударяют — жди теплой и солнечной погоды.
