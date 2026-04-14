Разорившаяся финская аутлет-деревня на границе с Россией стала меккой сталкеров

Незваные гости проникли на огороженную территорию и зашли внутрь пустующих торговых помещений. Свои вылазки они засняли на фото и видео и выложили в TikTok и YouTube.
Управляющий конкурсной массой адвокат Матти Маннер назвал проникновение на территорию аутлет-деревни недопустимым и незаконным. Однако он добавил, что какого-либо ущерба объекту это не принесло.
Ранее Life.ru писал, что обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar у границы с Россией планирует купить новая финская компания. За сделкой стоит иностранное лицо из Центральной Европы. Результаты переговоров уже утверждены и скоро будет запущена процедура подписания договоров, однако цена «значительно меньше» вложенных в комплекс инвестиций.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.