Разорившаяся финская аутлет-деревня на границе с Россией стала меккой сталкеров

Обанкротившаяся аутлет-деревня «Царь» (Zsar), расположенная в Виролахти недалеко от границы с Россией, стала местом притяжения сталкеров — любителей гулять по заброшенным местам. Об этом сообщает телекомпания Yle.

Источник: Life.ru

Незваные гости проникли на огороженную территорию и зашли внутрь пустующих торговых помещений. Свои вылазки они засняли на фото и видео и выложили в TikTok и YouTube.

Управляющий конкурсной массой адвокат Матти Маннер назвал проникновение на территорию аутлет-деревни недопустимым и незаконным. Однако он добавил, что какого-либо ущерба объекту это не принесло.

Ранее Life.ru писал, что обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar у границы с Россией планирует купить новая финская компания. За сделкой стоит иностранное лицо из Центральной Европы. Результаты переговоров уже утверждены и скоро будет запущена процедура подписания договоров, однако цена «значительно меньше» вложенных в комплекс инвестиций.

