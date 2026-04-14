Клещи снова атакуют россиян: Роспотреб перечислил самые опасные регионы

Лидерами по числу весенних укусов клещей стали южные регионы России. В их числе — Краснодарский край, Ростовская область и Крым. Об этом информирует Роспотребнадзор.
Множество случаев также подтверждено в Ставрополье, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской областях и в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге.
«С конца марта наблюдается сезонный подъем обращаемости населения по поводу укусов», — уведомили на сайте Роспотребнадзора.
Как сообщает Роспотребнадзор, в 30 регионах России обработали от клещей 4,3 тыс. гектаров.
Ведомство также напомнило, чтобы уберечься от укусов насекомых, рекомендуется надевать защитную одежду, пользоваться репеллентами и вовремя вакцинироваться.
Ранее KP.RU сообщал, что в России с начала 2026 года клещи покусали свыше 1,5 тыс. человек в 64 регионах.