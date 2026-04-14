Клещи снова атакуют россиян: Роспотреб перечислил самые опасные регионы

Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего фиксировали укусы клещей.

Источник: Комсомольская правда

Лидерами по числу весенних укусов клещей стали южные регионы России. В их числе — Краснодарский край, Ростовская область и Крым. Об этом информирует Роспотребнадзор.

Множество случаев также подтверждено в Ставрополье, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской областях и в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге.

«С конца марта наблюдается сезонный подъем обращаемости населения по поводу укусов», — уведомили на сайте Роспотребнадзора.

Как сообщает Роспотребнадзор, в 30 регионах России обработали от клещей 4,3 тыс. гектаров.

Ведомство также напомнило, чтобы уберечься от укусов насекомых, рекомендуется надевать защитную одежду, пользоваться репеллентами и вовремя вакцинироваться.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с начала 2026 года клещи покусали свыше 1,5 тыс. человек в 64 регионах.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше