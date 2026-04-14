Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники выдают себя за ФНС и пишут о взломе личного кабинета

РИА Новости: мошенники от лица ФНС рассылают письма о взломе личного кабинета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Мошенники под видом представителей Федеральной налоговой службы (ФНС) рассылают письма россиянам о взломе личного кабинета налогоплательщика, заметило РИА Новости.

«Уважаемый пользователь, был зафиксирован вход с нового устройства. Система обнаружила выгрузку ваших документов», — говорится в письме.

Далее указывается устройство, с которого был произведен вход в кабинет, а также геолокация. При этом отмечается, что необходимо обратиться в отдел оперативного контроля, если вход в кабинет был произведен не самим налогоплательщиком.

ФНС России ранее напоминала россиянам, что ведомство не просит личные данные, не требует перевести деньги на карту или пройти по ссылке, а также продиктовать код.

При получении звонков или писем от имени налогового органа или конкретного сотрудника налогоплательщику стоит проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России, отмечали ранее в ведомстве.