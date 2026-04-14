Лавров заявил Аракчи о готовности помочь в разрешении конфликта

Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Аббасом Аракчи подтвердил готовность РФ оказывать содействие урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подтвердил готовность российской стороны оказывать содействие урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, сообщает МИД РФ.

«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи… Лавров… вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса, который не имеет военного решения», — говорится в сообщении.

Лавров заявил, что приветствует «настрой на продолжение дипломатии и поиск решений для устранения причин конфликта». Он напомнил о том, что важно не допустить рецидив вооружённого конфликта.

«Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Исламской Республики Иран и её соседей», — сказал Лавров.

Напомним, переговоры Ирана и Соединённых Штатов состоялись в Исламабаде. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не достигли согласия по нескольким ключевым вопросам.

Президент США Дональд Трамп заявил о морской блокаде Ирана. Ограничения вступили в силу 13 апреля и распространяются на все суда, входящие в иранские порты и выходящие из них.

По данным The Wall Street Journal, Иран сохранил большинство кораблей для контроля над Ормузом.

