Народные приметы и поверья на Красную горку 2026 — что можно и нельзя делать

На Руси на Красную горку все, особенно молодёжь, старались участвовать в гуляньях, хороводах и играх — это сулило радость и встречу с будущим мужем/женой. Если девушка проведёт праздник в компании мужчины, особенно нового знакомого, то в ближайшее время она встретит будущего супруга. Одиноким людям советовали активно участвовать в гуляньях и не избегать общения. Незамужним девушкам рекомендовалось сходить на службу в церковь и попросить о встрече с женихом, заказать молебен святому покровителю супружеского союза. Также хорошей приметой на встречу будущего мужа было, если девушка испечёт каравай. Чтобы найти суженого быстрее, незамужним девушкам советовали поцеловаться на празднике с любым человеком или сварить пшённую кашу и отнести её в место, где обычно никто не ходит. Если скоро от каши не останется и следа, значит, в течение года девушке предстоит встреча с любимым, а если она останется на месте — год она проведёт в одиночестве. Пара должна была провести Красную горку вместе — иначе они скоро разойдутся.