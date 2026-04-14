Народные приметы и поверья на Красную горку 2026 — что можно и нельзя делать

Красная горка — народное название первого воскресенья после Пасхи. Название произошло от традиционного места, где было принято отмечать праздник: в старину выходили на самые высокие места, где уже сошёл снег, то есть на горки и возвышенности. И конечно, с этой датой в народе всегда было связано много примет и поверий. Life.ru расскажет о самых сильных из них: на погоду, любовь и замужество.
Когда Красная горка в 2026 году.
Красная горка — первое воскресенье после Пасхи. В 2026 году Пасха наступила 12 апреля — а значит, Красную горку ждём ровно через неделю, 19 апреля.
Почему Красная горка называется Антипасха.
Антипасха — церковное название первого воскресенья после Пасхи. Приставка «анти» в этом слове не означает противопоставление Пасхе, а переводится с греческого как «вместо», «подобно» или «напротив Пасхи». Это означает повторение, возвращение к главному православному торжеству, обновление пасхальной радости. Ещё в IV веке блаженный Августин называл Антипасху «октавой Пасхи» — завершающим днём праздничного периода.
В православной традиции Антипасха имеет особое значение. В этот день Церковь вспоминает явление воскресшего Христа апостолу Фоме, который ранее сомневался в воскресении и требовал доказательств. На богослужении читается отрывок из Евангелия от Иоанна, описывающий этот эпизод.
А происхождение названия «Красная горка» имеет славянские корни. Слово «красный», как известно, означало «красивый», «светлый», «радостный». «Горкой» называли возвышенные места, которые первыми просыхали после таяния снега и где собиралась молодёжь для гуляний.
Важный момент — Красная горка предваряет Радоницкую, или Поминальную, неделю. В этот период традиционно поминают усопших. Радоница в 2026 году выпадает на вторник, 21 апреля.
Славянские традиции на Красную горку.
Языческие корни Красной горки связаны с почитанием весны, плодородия и жизненной силы. В ряде версий праздник соотносится с образом Ярилы — божества весны, солнца и плодоносной энергии.
Красная горка символизировала приход весны, обновление природы и начало новой жизни. Люди радовались приходу тепла и надеялись ускорить появление зелени, почек на деревьях, травы на лугах. С праздником связывались девичьи и женские обряды, хороводы, веснянки — заклинательные песни, призывающие весну. Женщины иногда опахивали землю — это считалось древним обрядом, оберегающим землю от засухи, наводнения и других напастей.
После принятия христианства многие языческие традиции сохранились, хотя и получили новое духовное осмысление. Праздник стал отмечаться не с привязкой к погодным изменениям, а в соответствии с церковным календарём.
На Красную горку традиционно устраивали гулянья, молодёжные игры, смотрины, хороводы, катания яиц с горок. Считалось, что если яйцо скатится ровно, то человека ждёт счастье.
Главные приметы на Красную горку.
Можно ли жениться на Красную горку?
Один из самых популярных вопросов: можно ли играть свадьбу на Красную горку? И ответ: однозначно да. После строгого поста настаёт время, когда можно праздновать, в том числе играть свадьбы. Мало того, считалось, что пары, поженившиеся в этот день, благословлены и их ждёт счастье.
Другие приметы на Красную горку.
На Руси на Красную горку все, особенно молодёжь, старались участвовать в гуляньях, хороводах и играх — это сулило радость и встречу с будущим мужем/женой. Если девушка проведёт праздник в компании мужчины, особенно нового знакомого, то в ближайшее время она встретит будущего супруга. Одиноким людям советовали активно участвовать в гуляньях и не избегать общения. Незамужним девушкам рекомендовалось сходить на службу в церковь и попросить о встрече с женихом, заказать молебен святому покровителю супружеского союза. Также хорошей приметой на встречу будущего мужа было, если девушка испечёт каравай. Чтобы найти суженого быстрее, незамужним девушкам советовали поцеловаться на празднике с любым человеком или сварить пшённую кашу и отнести её в место, где обычно никто не ходит. Если скоро от каши не останется и следа, значит, в течение года девушке предстоит встреча с любимым, а если она останется на месте — год она проведёт в одиночестве. Пара должна была провести Красную горку вместе — иначе они скоро разойдутся.
Народные приметы на Красную горку на погоду.
Тёплый и спокойный вечер сулил жаркое и сухое лето, а пасмурная погода — холодный и дождливый сезон. Ясное небо и солнце воспринимались как знак будущего богатого урожая. Дождь на Красную горку — к хорошему урожаю. Считалось, что дождь в дни Фоминой недели помогает земле «проснуться» после зимы и даёт силу будущим всходам. Если на Красную горку или ближайшее время приходится первая весенняя гроза, тепло установится надолго. Первый гром воспринимался как знак того, что зима окончательно отступила и начинается настоящая весна. Ясная погода днём трактовалась неоднозначно: её считали и плохим знаком, и приметой тёплого лета и богатого урожая. Если солнце в облаке тумана или мареве, то осень принесёт изобилие.
Приметы на Красную горку на удачу и благополучие.
В старину верили, что если на Красную горку бросить в воду монетку и загадать желание, то оно непременно сбудется. Для привлечения благополучия люди надевали красную одежду, поскольку этот цвет ассоциировался с красотой, богатством и жизненной силой.
Умыться водой, которой омывали иконы, — к достатку и финансовой стабильности на весь год. А если на Красную горку шёл дождь, девушки старались умыться дождевой водой — это считалось залогом красоты на долгие годы.
Появившиеся к этому времени веснушки сулили удачу и счастье в течение года.
Что нельзя делать на Красную горку.
Ссориться, конфликтовать, ругаться. Верили, что ссоры в этот день могут затянуться на долгое время и привести к серьёзным раздорам в семье. Заниматься тяжёлой физической работой, домашним бытом, копаться в саду и огороде. В некоторых регионах Фомино воскресенье считалось временем отдыха перед началом весенних работ, чтобы не навлечь неурожай. Рубить деревья и ломать ветки. По народным поверьям, это могло навлечь засуху и неурожай на поля. Отказывать просящим о помощи. Верили, что отказ в этот день может обернуться бедами и несчастьями для самого отказавшего. Выносить мусор из дома. Считалось, что вместе с ним можно вынести покой и благополучие семьи. Оставаться дома и не участвовать в гуляньях без уважительной причины. По поверью, это сулило неудачи в любви, несчастливый брак или одиночество. Выбрасывать недоеденную еду. Считалось, что это привлечёт болезни; еду нужно было отдать животным и птицам. Влюблённым и супругам проводить время порознь. Это грозило расставанием в будущем.
Отметим, что Церковь в целом критично относится к поверьям, за исключением тех, которые связаны с реальными природными явлениями и явно не противоречат вероучению. Народные приметы — это часть культурной традиции, а верить в них или нет, уже личное дело каждого. В праздник, особенно весенний, главное — искренняя радость от молитвы, гуляний и общения.