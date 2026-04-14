Скончался оператор фильмов «Дамы приглашают кавалеров» и «Руфь» Игорь Бек

Скончался кинооператор Игорь Бек, ему было 82 года. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил Союз кинематографистов РФ.
— Мы прощаемся с коллегой и другом — замечательным кинооператором, прекрасным человеком. Приносим искренние соболезнования родным Игоря Донатовича и его друзьям, — говорится на сайте организации.
Бек окончил ВГИК в 1970 году. Он работал на студиях Минобороны и научно-популярного кино, с 1977 года трудился на «Мосфильме».
Среди его работ: «Не было печали» Юсупа Даниялова, «Падение» Льва Пискунова, «Верой и правдой» Андрея Смирнова, «Дамы приглашают кавалеров» Ивана Киасашвили, «Руфь» Валерия Ахадова и другие.