Священник Сеньчуков рассказал о главных запретах Светлой недели

Вслед за Пасхой наступает Светлая Седмица. Об ограничениях, которые нужно соблюдать в этот период, и о том, что обязательно нужно сделать, рассказал иеромонах Феодорит.

Источник: Аргументы и факты

С 13 апреля у православных верующих началась Пасхальная неделя или Светлая седмица. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) объяснил aif.ru, что обязательно нужно сделать в эти дни и какие есть запреты.

«На этой неделе надо максимально часто ходить на службы. Что касается ограничений, то в Светлую Седмицу не проводятся венчания. Также служат панихиды, не служат молебны по усопшим, но записки на проскомидию подают», — рассказал он.

Иеромонах Феодорит уточнил, что панихиды формально начинают служить в первое воскресенье после Пасхи.

«Но обычно их начинают служить в понедельник, а наиболее широко они служатся как раз во вторник, на Радуницу», — добавил собеседник издания.

Ранее священник Максим Портнов объяснил, что делать с освященными черствыми куличами и скорлупой от крашеных яиц.