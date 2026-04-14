Священник Сеньчуков рассказал о главных запретах Светлой недели

С 13 апреля у православных верующих началась Пасхальная неделя или Светлая седмица. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) объяснил aif.ru, что обязательно нужно сделать в эти дни и какие есть запреты.
«На этой неделе надо максимально часто ходить на службы. Что касается ограничений, то в Светлую Седмицу не проводятся венчания. Также служат панихиды, не служат молебны по усопшим, но записки на проскомидию подают», — рассказал он.
Иеромонах Феодорит уточнил, что панихиды формально начинают служить в первое воскресенье после Пасхи.
«Но обычно их начинают служить в понедельник, а наиболее широко они служатся как раз во вторник, на Радуницу», — добавил собеседник издания.
