Цукерберг отправит общаться с сотрудниками вместо себя цифрового ИИ-аватара

Компания Meta* разрабатывает цифрового ИИ-двойника своего гендиректора Марка Цукерберга. Аватар предназначен для общения с сотрудниками в режиме реального времени, пишет Financial Times.

Источник: Life.ru

Проект — часть стратегии по созданию «персонального суперинтеллекта». Для аватара используют записи голоса, видео и массив публичных выступлений Цукерберга, чтобы воспроизвести его манеру речи, жесты и стиль коммуникации. Сам глава корпорации лично участвует в обучении и тестировании 3D-копии.

В компании надеются, что цифровой двойник повысит вовлечённость персонала и создаст эффект прямого общения с основателем. Правда, проект пока находится на ранней стадии.

Ранее стало известно, что Марк Цукерберг планирует перебраться во Флориду — в «бункер миллиардеров» на острове Индиан-Крик, где нет подоходного налога. Позже выяснилось, что сделка состоялась — он приобрёл особняк за 170 миллионов долларов.

Главные события в мире науки, космоса и высоких технологий — в разделе «Наука» на Life.ru.

* Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

Узнать больше по теме
Марк Цукерберг: биография филантропа и создателя запрещенной в РФ социальной сети
Американский предприниматель создал известную социальную сеть, которую не так давно заблокировали в РФ. Подробности биографии Марка Цукерберга, одного из самых богатых людей планеты, — в этом материале.
Читать дальше