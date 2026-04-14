Цукерберг отправит общаться с сотрудниками вместо себя цифрового ИИ-аватара

Ранее стало известно, что Марк Цукерберг планирует перебраться во Флориду — в «бункер миллиардеров» на острове Индиан-Крик, где нет подоходного налога. Позже выяснилось, что сделка состоялась — он приобрёл особняк за 170 миллионов долларов.