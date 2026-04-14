Вэнс: США настаивают на том, чтобы Иран передал весь обогащённый уран им

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США требуют от иранской стороны отказаться от возможности обогащения урана.
«Одно дело для иранцев сказать, что они не собираются обладать ядерным оружием. Другое дело для нас создать механизм, обеспечивающий, что этого не произойдёт. Безусловно, частью этого является гарантирование того, что у них нет возможности обогащать уран», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Вэнс уточнил, что Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы Иран передал весь свой обогащённый уран им.
«Мы заявили, что хотим, чтобы этот материал был вывезен из их страны, и хотели бы получить его в своё распоряжение», — отметил он.
Кроме того, по словам Вэнса, перспективы нового раунда переговоров зависят от Ирана.
«Думаю, в фундаментальном плане этот вопрос лучше всего задавать иранцам, так как действительно находится на их стороне», — сказал Вэнс.
По данным The New York Times, западные разведывательные службы не выявили свидетельств того, что Иран ведёт обогащение урана до оружейного уровня или предпринимает практические шаги к созданию ядерной боеголовки. В Иране заявили, что не планировали создавать ядерные бомбы.
Напомним, переговоры Ирана и Соединённых Штатов состоялись в Исламабаде. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи рассказал, что стороны не достигли согласия по нескольким ключевым вопросам.
По словам Вэнса, США на переговорах в Пакистане сделали иранской стороне «последнее и наилучшее предложение».