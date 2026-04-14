КНДР испытала систему вооружений эсминца «Чхве Хён» в присутствии Ким Чен Ына

КНДР провела испытания крылатых и противокорабельных ракет.

Источник: Комсомольская правда

Северная Корея провела испытания системы вооружений эсминца «Чхве Хён». Это произошло 12 апреля, информирует агентство ЦТАК.

Сообщается, что речь идёт об испытательном пуске двух стратегических крылатых и трёх противокорабельных ракет. За испытаниями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Запущенные стратегические крылатые ракеты и противокорабельные ракеты сверхточным ударом поразили мишени, пролетев по определенной траектории над Корейским Западным морем в течение 7689 — 7920 секунд и 1960 — 1973 секунд соответственно» — сказано в публикации.

Напомним, с 6 по 8 апреля Северная Корея в течение трёх дней проводила испытания различных видов вооружений. Речь идёт в том числе о боеголовке тактической баллистической ракеты и системе электромагнитного оружия.

Позднее КНДР запустила ещё порядка 10 ракет в восточном направлении.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как эсминец класса «Чхве Хён» перевернулся и частично затонул в ходе церемонии спуска судна на воду. По указанию Ким Чен Ына его подняли и восстановили.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше