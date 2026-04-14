Эрдоган сообщил, что Турции ничто не помешает войти в Израиль

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности войны с Израилем. По его словам, из-за действий Тель-Авива 1,2 миллиона жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома на фоне атак на гражданские объекты.

Он призвал международное сообщество предотвратить подобное и в отношении Палестины.

— Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать, — цитирует его издание The Jerusalem Post.

На это заявление отреагировал министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху, назвав турецкого лидера «мегаломанским диктатором» с империалистическими стремлениями.

Движение судов через Ормузский пролив было приостановлено в связи с атаками израильских войск по территории Ливана. Об этом 8 апреля сообщило агентство Fars.

В тот же день СМИ сообщили, что Израиль якобы нарушил перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на юге Ирана. Также появились сообщения о том, что несколько взрывов произошло на НПЗ, расположенном на иранском острове.