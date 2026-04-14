Финляндия откажет в поддержке Киеву во главе с Владимиром Зеленским в случае продолжения ударов украинских дронов по стране. Подобное заявление сделал в соцсети X член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Зеленский может быть уверен в потере поддержки Финляндии, если еще больше дронов врежется в финскую территорию», — написал эксперт.
Как передавали финские СМИ, в субботу житель муниципалитета Иитти наткнулся на беспилотник, оснащенный боевой частью, которая не взорвалась.
Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что поддержка атак киевского режима беспилотниками на российскую территорию не останется без ответа.
По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, если прибалтийские государства разрешат полеты украинских дронов над своей территорией, то рискнут стать косвенными участниками боевых действий.