Онищенко спрогнозировал новые случаи оспы обезьян в России

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Новые случаи оспы обезьян продолжат регистрировать в России, поэтому необходимо усилить производство вакцины в стране, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
В понедельник еще один пациент с подтвержденной оспой обезьян был госпитализирован в Домодедовскую больницу, сейчас в медучреждении проходят лечение два человека.
«Будут (новые случаи — ред.), конечно, куда мы денемся?» — сказал Онищенко, отвечая на вопрос о возможных новых случаях оспы обезьян в России.
Онищенко добавил, что производство вакцины от опасной инфекции в России необходимо усилить, а затем начинать прививать население.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.