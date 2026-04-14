Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко спрогнозировал новые случаи оспы обезьян в России

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Новые случаи оспы обезьян продолжат регистрировать в России, поэтому необходимо усилить производство вакцины в стране, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В понедельник еще один пациент с подтвержденной оспой обезьян был госпитализирован в Домодедовскую больницу, сейчас в медучреждении проходят лечение два человека.

«Будут (новые случаи — ред.), конечно, куда мы денемся?» — сказал Онищенко, отвечая на вопрос о возможных новых случаях оспы обезьян в России.

Онищенко добавил, что производство вакцины от опасной инфекции в России необходимо усилить, а затем начинать прививать население.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.​